Bolu'da vatandaşlar dolandırıcılık ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirildi - Son Dakika
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Bolu'da vatandaşlar dolandırıcılık ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirildi

26.09.2022 12:46
Bolu'da vatandaşlar dolandırıcılık ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirildi

Bolu'da muhtarlık, iş yeri, kamu kurumu ve semt pazarlarını dolaşan polis ekipleri, dolandırıcılık ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında vatandaşlara bilgi verdi.

Bolu'da muhtarlık, iş yeri, kamu kurumu ve semt pazarlarını dolaşan polis ekipleri, dolandırıcılık ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında vatandaşlara bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşları bilgilendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 2 mahalle muhtarlığı, 11 iş yeri, 4 kamu kurumu ve 3 semt pazarını ziyaret etti.

Dolandırıcılık ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında 925 kişiye bilgi veren ekipler, çeşitli broşürler dağıttı.

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Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da vatandaşlar dolandırıcılık ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da vatandaşlar dolandırıcılık ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirildi - Son Dakika
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