İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşları bilgilendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 2 mahalle muhtarlığı, 11 iş yeri, 4 kamu kurumu ve 3 semt pazarını ziyaret etti.

Bolu 'da muhtarlık, iş yeri, kamu kurumu ve semt pazarlarını dolaşan polis ekipleri, dolandırıcılık ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında vatandaşlara bilgi verdi.

Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da vatandaşlar dolandırıcılık ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirildi - Son Dakika

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