Bolu'da, müsiad yönetimi istifa etti - Son Dakika
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Bolu'da, müsiad yönetimi istifa etti

6 saat önce

Bolu'da, MÜSİAD yönetimi istifa ettiBOLU Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) yönetimi ve Genç MÜSİAD yönetimi, genel merkezle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etti.

Bolu'da, MÜSİAD yönetimi istifa etti

BOLU Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) yönetimi ve Genç MÜSİAD yönetimi, genel merkezle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etti.

MÜSİAD Bolu Şubesi Yönetim Kurulu'nda bulunan 10 kişi, önceki gün toplu istifa etti. Bunun üzerine MÜSİAD'ın alt kolu olan Genç MÜSİAD yönetimi de toplu istifasını sundu. Noter aracılığıyla istifa eden bazı üyeler, gerekçelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Cihan Yavuz, istifa gerekçesi için "Kuruluş felsefesine inanarak başlayan, manevi iştiyak ve gayretle devam eden MÜSİAD üyeliğimden ve yönetim kurulu üyeliğimden, Genel Merkez yöneticilerinin, milli ve manevi birliğimize kasteden paralel sızma yaklaşımına yol verici atama konusunda ısrarcı, insani ve İslami olmayan usullere tevessül eden kabul edilemez davranışlarından dolayı şuurlu ve şahsiyetli bir imanla istifa ettiğimi beyan ve ilan ederim" dedi.

İstifa eden MÜSİAD Bolu Şubesi Başkanı Davut Uzun ise yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz Ocak 2019'dan itibaren vizyonuna ve misyonuna güvendiğimiz aidiyet duygusu ile bağlandığımız MÜSİAD'ın Bolu Şubesi Yönetim Kurulu olarak gerek üyelerimiz, gerek memleketimiz Bolu, gerekse ülke ve ümmet için elimizden gelenin en iyisini en hayırlısını yapmaya gayret ettik. Lakin şube olarak bazen genel merkezimizin ilgisini ve desteğini tam alamadığımızdan muzdarip olduğumuz doğrudur. Geldiğimiz son noktada genel merkezin üsten bakan kibirli tavrı, şube görüşlerine değer vermeyen arka plana atan tutumu ve son olarak Genç MÜSİAD başkanı seçiminde yaşanan anlaşmazlık ve inatlaşma sebebiyle MÜSİAD'dan istifa ettik."

Bolu'da, müsiad yönetimi istifa etti

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Genç, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
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