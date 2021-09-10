BOLU'DA METRUK BİNALARDA UYUŞTURUCU DENETİMİ - Son Dakika

BOLU'da, polis ekipleri okulların yakınlarında bulunan metruk binalarda narkotik köpeği 'Sezar' ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik denetim yaptı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul yakınlarında uyuşturucu kullanımını önlemek amacıyla uygulama yaptı. Uygulama kapsamında ekipler, kentte bulunan okulların yakınlarında bulunan metruk binalara girdi. Narkotik köpeği 'Sezar'ın da katıldığı çalışmalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.