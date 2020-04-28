Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, salgından olumsuz etkilenen üyelerine biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluşları TOBB öncülüğünde yeni bir 'Nefes Kredisi' çalışmasına başlandığını bildirdi.

Ateş, yaptığı bir açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde oda üyelerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için oda olarak kaynaklarını üyelerinin kullanımına sunduklarını ifade ederek, yeni bir nefes kredisinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hayata geçirildiğini dile getirdi.

"Ülke olarak içinden geçtiğimiz Covid-19 pandemisi sürecinden olumsuz etkilenen, iş yerleri geçici olarak kapanan, işleri azalan üyelerimiz oldu" diyen Ateş, "Salgından olumsuz etkilenen üyelerimize biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluşumuz TOBB öncülüğünde yeni bir 'Nefes Kredisi' çalışması başlatıldı." diye konuştu.

Ateş, oda olarak kaynaklarını yeni 'Nefes Kredisi' çalışmasına sunduklarını belirterek, "TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 27 Nisan 2020 itibarıyla ilk etapta Denizbank iş birliğiyle yeni nefes kredisi çalışmamız devreye alındı." şeklinde konuştu.

İlerleyen haftalarda kamu bankalarının da projeye katılmalarının öngörüldüğünü ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Yeni 'Nefes Kredisi'ni üyelerimiz, 2020 yılı ödemesiz olmak üzere 2021'den itibaren 12 eşit taksitte (azami 20 ay vadeyle), yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ve firmanın cirosuna göre 50 bin veya 100 bin liraya kadar kullanabilecekler. Kredi Garanti Fonu da yüzde 80 oranında kredilere kefalet desteği sağlayacak. Üyelerimiz, odamızdan veya internet sitemizden online belge yoluyla alacakları 'Nefes Kredisi' başvurusu içindir ibaresi yazılı bir faaliyet belgesi ile Denizbank şubesine başvurularını yapabilirler.