Bolu'da odunluk yangını

Bolu'da odunluk yangınıBOLU'da, Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunluk, çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da odunluk yangını

BOLU'da, Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunluk, çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Saat 22.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın nedeniyle odunların tamamı yanarken, odunluk da yıkıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı

Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı

Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor

El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı