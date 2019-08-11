Son Dakika Haberleri: Bolu'da odunluk yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da odunluk yangını

27 dakika önce

Bolu'da odunluk yangınıBOLU'da, Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunluk, çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da odunluk yangını
BOLU'da, Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunluk, çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.
Saat 22.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Aşağı Çamlı köyünde Abdullah Temel'e ait odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın nedeniyle odunların tamamı yanarken, odunluk da yıkıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırı: 12 yaralı, 12 gözaltı
Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 00:11:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da odunluk yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]