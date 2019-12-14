Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı

6 saat önce

Bolu'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba, cezaevine gönderildi.

Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba tutuklandı, System.String[]

Bolu'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba, cezaevine gönderildi.

Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Ömer Ç. (48), Gerede ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde Rıza Ç. (19), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. (48) tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybetmişti.

Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:24 Kaynak: AA
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