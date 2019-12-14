Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bolu'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Ömer Ç. (48), Gerede ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Dün gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde Rıza Ç. (19), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

20 kişilik grup aralarına aldıkları 3 kişiyi öldüresiye dövdü
Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı!

Son Dakika Haberleri
17:58 APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (3) - Son Dakika
17:58 Eminönü'nde umut kuyruğu - Son Dakika
17:58 İstanbul 'aktif yaş alma programı' 65 yaş üstü bireyleri bir araya getiriyor - Son Dakika
17:58 Antalya apa 12. genel kurulu antalya'da başladı - Son Dakika
17:58 Sıcak sudan vücudunda yanık oluşan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:02:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]