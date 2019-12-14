Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Ömer Ç. (48), Gerede ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Dün gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde Rıza Ç. (19), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.