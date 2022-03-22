Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor - Son Dakika
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Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

22.03.2022 14:24
Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Bolu'da eğitimlere başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Bolu'da eğitimlere başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" ilan edilmesiyle vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda kente getirilen Deprem Simülasyon Tırı'nın ilk durağı 50. Yıl İlkokulu oldu.

Öğrenciler Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitim alıyor.

Deprem anında doğru davranış şekillerinin deneyimle kazanılması amaçlanarak, gerçeğe en yakın deprem tecrübesi yaşatılarak öğrencilerde afet farkındalığının oluşmasını sağlayacak tır, 26 Mart'a kadar Bolu'da bulunacak.

Tır, yarın Yunus Emre İlköğretim Okulu, 24 Mart'ta Mevlana İlköğretim Okulu, 25 ve 26 Mart tarihlerinde ise Batı Karadeniz Kariyer Fuarı kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'nde ziyaretçileri ağırlayacak.

Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor
Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor
Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor
Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da öğrenciler deprem bilincini eğitim tırında öğreniyor - Son Dakika


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