Bolu'da öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika

Bolu'da öğrenciler ders başı yaptı

Bolu'da öğrenciler ders başı yaptı -Minik öğrenciler cesaretlerinden dolayı alkışlandılar Bolu'da, 2020-2021 eğitim döneminde anaokulu ve 1. Sınıf öğrencileri ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yüz yüze eğitime başladı.

Bolu'da öğrenciler ders başı yaptı

-Minik öğrenciler cesaretlerinden dolayı alkışlandılar

BOLU - Bolu'da, 2020-2021 eğitim döneminde anaokulu ve 1. Sınıf öğrencileri ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yüz yüze eğitime başladı.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başladı. Anne ve babalarıyla ilk kez okula gelen öğrenciler istiklal marşının okunmasının ardından çalan ilk ders ziliyle öğretmenlerin eşliğinde sınıflarına girdi.

Törende öğrencilere hitap eden Kültür İlkokulu Müdür Yardımcısı Savaş Şahin, öğrencileri cesaretlerinden dolayı alkışlayarak, "2020-2021 eğitim öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Bu öğretim yılında eski yıllara oranla biraz daha az sayıda öğrenciyle başlıyoruz. Ancak, bu öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Cesaretlerinden dolayı hepsini alkışlıyorum. Pandemiden sonra okula gelen ilk öğrenciler sizlersiniz. Bu sizin için çok farklı bir eğitim öğretim yılı. Bu süreci birbirimize yardımcı olarak hep birlikte aşacağız. Başarılar diliyorum" dedi.

"Biz hazırız ama öğrenci yok"

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte hazırlıklarını yapan servis şoförleri de mesaiye başladı. 22 yıldır servis şoförlüğü yapan İbrahim Uygan, "Biz hazırız ama öğrenci yok. Araçta olması gereken herşeyimiz mevcut ama zor süreçte öğrenci bulur muyuz bulmaz mıyız bilemiyorum. Biz tedbirlerimizi aldık. Şuanda hiç öğrenci yok" şeklinde konuştu.

Bolu'da öğrenciler ders başı yaptı

Bolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bolu'da öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Eşinin pompalı saldırısı sağ bacağından etti: Silah tutukluk etmese öldürecekti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı
Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber! Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber!         
17:02
Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi         
16:51
Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebiyle durdurulan Marmaray seferleri normale döndü Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebiyle durdurulan Marmaray seferleri normale döndü         
16:20
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Beşiktaş, Beşiktaş, "Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir" diyen Ahmet Çakar'a dava açtı         
15:06
Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz         
14:29
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte Eczacılar, korona sonrası talebin 5 kat arttığı vitaminler için uyardı: İnternetten satılanların yüzde 99'u sahte         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 17:30:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da öğrenciler ders başı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei