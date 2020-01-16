Bolu'da öğrenciler karne öncesi kayak keyfi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da öğrenciler karne öncesi kayak keyfi yaptı - Son Dakika

Bolu'da öğrenciler karne öncesi kayak keyfi yaptı

6 saat önce

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sosyo-Ekonomik Destek Yardımı ile desteklediği, Okul Destek Projesi kapsamında yer alan çocuklar, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Bolu'da öğrenciler karne öncesi kayak keyfi yaptı, System.String[]

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sosyo-Ekonomik Destek Yardımı ile desteklediği, Okul Destek Projesi kapsamında yer alan çocuklar, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ilk kez kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan bir otelde profesyonel kayak eğiticilerinin gözetiminde öğrenciler kayak yaptı.

Öğrencilerden Eylül Tuana Çındık, hayatında ilk defa kayak yaptığını ifade ederek, proje kapsamında Kartalkaya'ya geldiklerini, karne hediyesi olarak sürpriz olduğunu söyledi.

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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