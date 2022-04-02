Bolu'da öğrenciler, Seben Fosil Araştırma Ormanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da öğrenciler, Seben Fosil Araştırma Ormanı'nı ziyaret etti

02.04.2022 12:03
Bolu'da öğrenciler, Seben Fosil Araştırma Ormanı'nı ziyaret etti

Bolu'nun Seben ilçesinde eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, ilçedeki Fosil Araştırma Ormanını ziyaret etti.

Bolu'nun Seben ilçesinde eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, ilçedeki Fosil Araştırma Ormanını ziyaret etti.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Özellikle öğrencilerin doğanın oluşumuyla ilgili bilgilendirilmesi kapsamında Seben Fosil Araştırma Ormanı'na gezi düzenlendi.

Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Orhan, Seben Orman İşletme Müdürü Osman Kara ve öğretmenlerin da katılım sağladığı etkinlikte, öğrencilere ormanlar ve ormancılığın önemi hakkında bilgi verildi.

Arazi gezisi sonrası öğrencilere fidan dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Bolu'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı Bolu'da resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı 22 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı 22 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari, ağabeyinin kimliğiyle yakalandı

Araştırma, Hisarcık, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da öğrenciler, Seben Fosil Araştırma Ormanı'nı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Milyarderler liginde bir Türk: Uğur Şahin dünyanın en zengin 323. kişisi! 7,6 milyar dolar serveti var
11:55 16 yıllık evlerine dönen leylek ailesi için fabrika üretimini bir süreliğine dondurdu
11:53 Tam 26 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Kendisine yatağın altında sunta kaplı özel bölüm yapıp orada saklanmış
11:51 Survivor All Star'da yeni bir kavga, Nisa ve Yağmur birbirine girdi: Sen önce insan ol!
11:48 Ağaçlık alanda sır ölüm: Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
11:28 Yeni şiddet genelgesi: 5 milyon erkek eğitilecek, gizlilik kararları uygulanacak, elektronik kelepçe sayısı ve kadın konukevleri artırılacak
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 12:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da öğrenciler, Seben Fosil Araştırma Ormanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement