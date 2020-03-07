Bolu'da, öğrenciler şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, öğrenciler şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü - Son Dakika

Bolu'da, öğrenciler şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü

19 dakika önce

Bolu'nun Göynük ilçesinde yüzlerce öğrenci, İdlib şehitlerini anmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak için 200 metrelik bayrakla yürüyüş yaptı.

Bolu'da, öğrenciler şehitler için 200 metrelik bayrakla yürüdü, System.String[]

Bolu'nun Göynük ilçesinde yüzlerce öğrenci, İdlib şehitlerini anmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak için 200 metrelik bayrakla yürüyüş yaptı. Öğrenciler, şehitlerin isimlerinin okunmasına 'burada' diyerek cevap verdi.


Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Ali Ericek İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İdlib'de şehit olan askerleri anmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonuna destek olmak için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte biraraya gelen yüzlerce öğrenci 200 metre boyundaki bayrakla ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.


Vatandaşların da destek verdiği yürüyüşün sonunda tören alanına gelen öğrenciler İdlib'te şehit olan askerlerin isimlerini okudu. Bir öğrencinin şehitlerin isimlerini tek tek okumasına diğer öğrenciler 'burada' diyerek cevap verdi.


Tören, şehit olan askerler için yapılan duanın ardından sona erdi. - BOLU

Göynük, İdlib, Bolu, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
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