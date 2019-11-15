Son Dakika Haberleri: Bolu'da öğrencilerin ara tatil etkinlikleri belli oldu
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Bolu'da öğrencilerin ara tatil etkinlikleri belli oldu

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez uygulamaya konulan ara tatilde öğrenciler için etkinlik programı hazırlandı.

Bolu'da öğrencilerin ara tatil etkinlikleri belli oldu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez uygulamaya konulan ara tatilde öğrenciler için etkinlik programı hazırlandı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir haftalık ara tatilde öğrenciler için alternatif etkinlikler belirlendiği bildirildi.

Öğrencilerin arar tatili daha verimli değerlendirmesi için 16 farklı başlık altında 41 faaliyet programının hazırlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatil demek öğrenmeye ara vermek demek değildir. Bilakis yaparak, yaşayarak gezerek, eğlenerek, kalıcı öğrenme sağlamak için bu ara tatil büyük bir fırsattır. Bu programlarda gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere çocuklarımıza hayattan öğrenme fırsatları hazırlıyoruz."

Öğrenci velilerinin de hazırlanan programlara çocukları ile beraber katılması konusunda duyarlılık gösterilmesinin beklendiğinin belirtilen açıklamada, etkinliklerin detaylı açıklamaların İl Milli Eğitim Müdürlüğünün web sitesinden öğrenilebileceği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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