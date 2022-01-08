Üye Girişi
Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı - Son Dakika

Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

08.01.2022 15:42
Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, öğrencilerin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş ettiği iddia edilen taksi şoförü gözaltına alındı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, öğrencilerin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş ettiği iddia edilen taksi şoförü gözaltına alındı.

İddiaya göre, Gerede ilçesinde dolmuşçuluk yapan ve hafta sonları da lise öğrencilerini Destekleme ve Yetiştirme Kursuna götüren Mustafa T. ile taksi sürücüsü M.Y. arasında yol verme tartışması yaşandı.

Aracıyla iki kez dolmuşun önünü kesen M.Y, daha sonra tabancayla içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa 2 el ateş etti.

Kurşunlardan biri şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camının çerçevesine isabet ederken, olayda aracın camı kırıldı.

Büyük panik yaşayan 13 öğrenci, Gerede Emniyet Müdürlüğüne giderek taksi şoförü hakkında şikayette bulundu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Lise öğrencisi S.A, taksi şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi.

Olayın kursa giderken yaşandığını anlatan S.A, taksi şoförünün dolmuşa 2 el ateş etmesi nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ve ölümden döndüklerini kaydetti.

Öğrenci velisi Sema Doğangün de taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi.

Dolmuş şoförü Mustafa T. ise taksi şoföründen şikayetçi olduklarını dile getirerek, "2 el ateş edildi. Arabanın orta camı kırıldı. Orada 2 öğrenci oturuyordu. Aracın demir kısmına denk gelmiş. Birkaç santimetre daha yana gelmiş olsa öğrenci vurulacaktı." diye konuştu.

Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı
Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı
Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı
Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Gerede, Taksi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı - Son Dakika


Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı         
15:54
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince artan fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince artan fiyatlara isyan etti         
15:50
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke         
15:08
Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktor dövdü! Utandıran anlar kamerada Korona olduğu halde dışarı çıktığı yetmedi, bir de doktor dövdü! Utandıran anlar kamerada         
14:31
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada Oturacak yer bulamayan yolcu, şoförün üstünde yolculuk etti! O anlar kamerada         
11:55
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
15:51 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilk yenilgisini yaşattı
15:43 Elektrik ve akaryakıt zammını savunan profesöre tepki! Sosyal medyanın konusu oldu
15:39 Kazakistan'daki eylemlerde hayatını kaybedenler için 10 Ocak ulusal yas günü ilan edildi
15:38 Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor
15:22 Kılıçdaroğlu Roman buluşmasında: Her evde bir sigortalı olacak
15:12 Oğlunu teslim etmek istemeyen anne, polisin belindeki silahı aldı ve oğlunun kaçmasını sağladı
15:08 TOGG'un videosunu paylaşan Bakan Varank'tan esprili paylaşım: Kaputa vurmasaydınız keşke
15:01 Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?
14:59 HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ortak aday fikrini benimseyebiliriz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:06:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da öğrencilerin bulunduğu dolmuşa ateş eden taksi şoförü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement