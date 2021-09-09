Bolu'da okul kantinleri ve yemekhane denetimlerinde 8 ayda 68 işletmeye ceza kesildi - Son Dakika

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince "Sağlık İçin Güvenilir Gıda Denetimleri" kapsamında 8 ayda okul kantinleri ve yemekhanelere yönelik denetimlerde 68 işletmeye 603 bin 151 lira idari para cezası uygulandı.

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından okul kantinleri ve yemekhanelerinde denetimler artırıldı.

Denetimlerde kantinlerin genel ve özel hijyen koşulları, kantinlerde satılmasına izin verilen gıdaların kontrolü, ürünlerin muhafaza koşulları ve son tüketim tarihleri gibi konularda incelemeler yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, salgın nedeniyle okullarda uzun zaman sonra yüz yüze eğitime geçilmesiyle okul kantinleri ve yemekhanelerde 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan denetimlere ek olarak maske, mesafe, temizlik koşullarının da denetlendiğin kaydetti.

Birincil üretim aşamasından son tüketim aşamasına kadar gıda güvenilirliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Murat, "Bu amaç doğrultusunda 2021 yılında gıda ve yem işletmelerinde Bolu il ve ilçelerinde toplam 3 bin 876 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 321 numune alındı. 68 idari yaptırım kararı uygulanarak, 603 bin 151 lira ceza kesildi." ifadesini kullandı.

Murat, denetimlerin artığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Denetim sayılarımızın artması hijyen ve sağlık koşullarının iyileşmesine katkı sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması temel amacımızdır. İnsan odaklı denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımız da bu bilinçle hareket ederek 7/24 Alo Gıda 174 ve 112 hatlarından karşılaştıkları olumsuzlukları bildirebilirler."