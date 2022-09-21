Bolu'da okul müdürü tarafından darbedildiğini öne süren veli açıklama yaptı - Son Dakika
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Bolu'da okul müdürü tarafından darbedildiğini öne süren veli açıklama yaptı

21.09.2022 12:34
Bolu'da okul müdürü tarafından darbedildiğini öne süren veli açıklama yaptı

Bolu'da, okul müdürü tarafından darbedildiğini öne süren veli Onur Bozkurt, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Bolu'da, okul müdürü tarafından darbedildiğini öne süren veli Onur Bozkurt, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Kanuni Anadolu Lisesi'nde pazartesi günü yapılan İstiklal Marşı töreni sonrasında çocuğunun kıyafetlerinin uygun olmadığı gerekçesiyle okul müdürüyle tartıştığı esnada darbedildiğini ileri süren Onur Bozkurt, gazetecilere açıklamasında, kızının daha önce de İstiklal Marşı törenine 5 dakika geç kaldığı için disiplin soruşturması geçirdiğini iddia etti.

Kızının pazartesi günü kendisini arayarak "pantolonunun paça boyunun kısa olduğu gerekçesiyle sınıfa alınmadığını" söylediğini, bunun üzerine okula gittiğini anlatan Bozkurt, okula girdikten sonra tartıştığı müdürün kendisine yumruklar savurduğunu, bir yumruğun da gözüne isabet ettiğini kaydetti. Bozkurt, hastaneye giderek darp raporu aldığını ve şikayette bulunduğunu belirtti.

Kendisinin okul müdürüne küfür ettiği iddialarına ilişkin de Bozkurt, "Ben hastanede gözümü açtığımda tansiyonum çok yüksekti. O an bilincimi kaybetmiş olabilirim. Ben bildiğim kadarıyla küfür etmediğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümlelerle bir öğrenci velisinin girdiği aktarılarak, "Bu esnada okul müdürü, hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında inceleme/soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

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Kaynak: AA

Onur Bozkurt, Bozkurt, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da okul müdürü tarafından darbedildiğini öne süren veli açıklama yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bolu'da okul müdürü tarafından darbedildiğini öne süren veli açıklama yaptı - Son Dakika
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