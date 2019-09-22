Son Dakika Haberleri: Bolu'da "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi

49 dakika önce

Bolu'da 356 servis şoförüne "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi.

Bolu'da

Bolu'da 356 servis şoförüne "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından milli eğitim toplantı salonunda mahalle ve köylerden öğrenci taşıma işi yapan servis şoförlerine "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi.

Kursa katılan 356 şoföre, iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi, trafik güvenliği, güvenli araç kullanımı, okul etraflarında öğrencilerle iletişimde dikkat edilecek hususlar ve rehber personelin sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Ekrem İmamoğlu'ndan "İBB'de işe alımlarda torpil var" iddiasına yanıt: Benim için geçerliliği yok Borcunu erken ödeyip tapusunu almak isteyenlere yönelik TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor Akşener'den Karamollaoğlu'na yanıt: Biz anahtarız, hem açar hem kilitleriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 12:31:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]