Bolu'da "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi

Bolu'da 356 servis şoförüne "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi.

Bolu'da 356 servis şoförüne "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından milli eğitim toplantı salonunda mahalle ve köylerden öğrenci taşıma işi yapan servis şoförlerine "Okul Servis Araçları Sürücüleri Eğitimi Kursu" verildi. Kursa katılan 356 şoföre, iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi, trafik güvenliği, güvenli araç kullanımı, okul etraflarında öğrencilerle iletişimde dikkat edilecek hususlar ve rehber personelin sorumlulukları hakkında bilgi verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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