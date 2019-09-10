Son Dakika Haberleri: Bolu'da okul servislerine 9 bin lira ceza
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Bolu'da okul servislerine 9 bin lira ceza

1 saat önce

Bolu'da, trafik ekiplerinin okul servislerine yönelik yaptığı uygulamada, gerekli şartları sağlayamayan 7 araca toplam 9 bin lira para cezası kesildi.

Bolu'da okul servislerine 9 bin lira ceza, System.String[]

Bolu'da, trafik ekiplerinin okul servislerine yönelik yaptığı uygulamada, gerekli şartları sağlayamayan 7 araca toplam 9 bin lira para cezası kesildi.


Bolu'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile beraber öğrenciler için güvenlik tedbirleri arttırıldı. Şehir merkezinde faaliyet gösteren okul servisleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde, öğrencilerin güvenli bir şekilde yolculuk yapması için okul servislerinde rehber öğretmen, yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası, film cam, sürücü belgesi, psikoteknik ve araç güzergah belgelerinin kontrolleri yapıldı.


Ekiplerin yaptığı denetimler kapsamında, 7 araca yangın söndürme tüpü ve rehber öğretmen bulundurmama, ilk yardım çantasında eksiklik ve cam filmi kullandıkları gerekçesi ile toplam 9 bin lira ceza kesildi. Bir okul servisine ise, güzergah belgesi bulundurmaması nedeni ile 60 gün trafikten men cezası uygulandı ve araç otoparka çekildi.


Öte yandan polis ekipleri, denetledikleri servislerin içerisinde bulunan öğrencileri emniyet kemeri konusunda uyardı. Servis içine binerek öğrencileri, arabanın hareket etmesinden itibaren güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları adına emniyet kemerleri takmaları gerektiğini anlatan polis ekipleri, çocuklara da yeni eğitim ve öğretim yıllarında başarılar diledi. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
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