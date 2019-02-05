Son Dakika Haberleri: Bolu'da Okul Yanında Kurulan Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 4 Gözaltı

Bolu'da Okul Yanında Kurulan Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 4 Gözaltı

1 saat önce

Bolu'da, şehir dışından gelerek bir okulun yanında kiraladıkları evde uyuşturucu imal ettikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyonda, kilolarca uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Okul Yanında Kurulan Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 4 Gözaltı, System.String[]
Bolu'da, şehir dışından gelerek bir okulun yanında kiraladıkları evde uyuşturucu imal ettikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyonda, kilolarca uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerden 3 kişinin Bolu'ya gelerek Paşaköy Mahallesi'nde kiraladıkları bir evde uyuşturucu madde imal edildiğini tespit ederek çalışma başlattı. Uzun bir süre uyuşturucu madde imal edildiği belirlenen evi ve şüpheli şahısları takibe alan ekipler, drone destekli operasyon düzenledi.

Uyuşturucu madde çoğaltma merkezi olarak kullanılan kiralık eve düzenlenen operasyonda, 38 kilo metamfetamin, 397 kilogram sıvı ve katı halde uyuşturucu madde yapımında kullanılan etken madde yakalandı. Şahısların üst aramalarında ise uyuşturucu madde üretimini içeren formüllerin bulunduğu şema ve dokümanlar ele geçirildi.

Ayrıca, evde ele geçirilen 397 kilogram hammaddeden 200 kilograma kadar uyuşturucu madde imal edilebileceği belirlendi.

Operasyon yapılan evde yakalanan R.Y. (46), İ.A. (69) ve Ö.V. (38) ile şahıslarla irtibatlı olduğu belirlenen A.Ç. (37) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:19 Kaynak: İHA

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