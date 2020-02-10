Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika

Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi

10 dakika önce

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi, System.String[]

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.


3 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yüksek kesimlerde kar yağışı ve il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar sebebiyle öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı günü Bolu genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metroda koronavirüs şakası yaptı, gözaltına alındı
Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi

Son Dakika Haberleri
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:33:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]