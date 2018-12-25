Bolu'da Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Bolu kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.
Bolu
kent merkezi ve ilçelerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okular ile liseler tatil edildi.
Bolu Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı anımsatıldı.
Buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceği aktarılan açıklamada, Bolu genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:52 Kaynak: AA
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