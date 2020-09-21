Bolu'da okullara maske dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Bolu Belediyesi tarafından kent merkezi ve köylerde bulunan okullara 5 bin maske dağıtıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bolu halkının maske ihtiyacını karşılayan ve bugüne kadar yaklaşık 1 milyon maske dağıtımı gerçekleştiren Bolu Belediyesi'nin okulların açılması ile kentte bulunan okullara da maske dağıtımına başladığı ifade edildi.

Merkezde ve köylerde bulunan okullara kapasiteleri ve ihtiyaçlarına göre gerçekleştirilen dağıtımlar kapsamında ilk etapta 5 bin maskenin okullara ulaştırıldığı, maske dağıtımlarının yanı sıra Bolu Belediyesi Hijyen Timi tarafından okullarda gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının da aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.