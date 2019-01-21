Bolu'da Okulların Bakımı Hükümlülerden

Bolu
'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda, temizlik, tadilat ve boya işlerini yapıyor. Adalet Bakanlığı
ile Mili Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol ile hayata geçirilen çalışma kapsamında uygulamadan yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatili süresince kent merkezinde bulunan okullarda temizlik, tadilat ve boya yapmaya başladı.
Hükümlüler Sağlık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve kısa bir süre içerisinde hizmete açılacak olan İmam Hatip Orta Okulu'nda temizlik çalışması yaptı.
Konuyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik yükümlülerinin muhtelif kamu kurumlarında ücretsiz olarak belirli sürelerde kamu hizmetinde çalıştığını hatırlatarak, "Böylelikle kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, ihtiyaçların giderilmesinde topluma faydalı işler gerçekleştirmekte." diye konuştu.
Yarıyıl tatili süresince denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından okullarda boya, tadilat, temizlik taşıma ve benzeri işlerin yerine getirilmesinin planlandığını ifade eden Yaman, yapılan çalışmalarla Türkiye
genelinde olduğu gibi Bolu'da da sınıflar öğrenciler için güzelleştirilmiş olacağını kaydetti.