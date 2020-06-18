Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık şüphelileri adliyede - Son Dakika

BOLU merkezli 8 ilde, 'oltalama' yöntemiyle kişilerin banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek, 447 bin TL'lik dolandırıcılık yapan, aralarında örgüt liderinin de olduğu 1'i kadın 17 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'oltalama' ile banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği kişilerin banka hesaplarından internet bankacılığıyla çektiği paraları başka banka hesaplarına transfer ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçları kapsamında şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı olan, aralarında örgüt lideri T.A.'nın da bulunduğu, 1'i kadın 18 şüpheliden 17'si, gözaltına alınırken, 1 kişi ise aranıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi, adliyeye sevk edildi.