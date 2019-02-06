Bolu'da, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Etkinliği Yapıldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Tüm Avrupa ülkeleri ortalamasında 100 bin kişide 4.9 yaya hayatını kaybederken, ülkemizde 100 bin kişi de 9.2 kişi hayatını kaybetmekte" dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Tüm Avrupa ülkeleri ortalamasında 100 bin kişide 4.9 yaya hayatını kaybederken, ülkemizde 100 bin kişi de 9.2 kişi hayatını kaybetmekte" dedi.



Trafikte yaya önceliği bilincinin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından, 2019 yılı "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi. 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunun 74. Maddesinde yapılan değişiklikle de trafikte yayalara ilk geçiş hakkı verildi.



Yapılan değişikliğin ve farkındalık etkinliğinin sürücülere ve yayalara anlatılması amacıyla Bolu'da, Vali Ahmet Ümit'in de katılımıyla yaya geçitleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler durdurularak bilgilendirildi.



Durdurulan sürücülere kanunla ilgili değişikliği tek tek anlatan Vali Ümit, sürücülere etkinlikle ilgili şapka, broşür ve atkı hediye etti.



Çeşitli okullardan öğrencilerin de katıldığı etkinlikte konuşan Vali Ahmet Ümit, trafik lambalarının olmadığı ve trafik ekiplerinin bulunmadığı ama trafik işaretlerinin bulunduğu yerlerde, dönel kavşaklarda yayaların geçişine öncelik vermek gerekiyor" dedi.



Ülkemizdeki yaya ölümlerinin Avrupa ülkelerinin ortalamasının 2 katı olduğu belirten Vali Ümit, "2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlarına baktığımızda yılda ortalama 1 milyon 350 bin insan trafik kazasında ölüyor. Bunların yüzde 23'ü, yaklaşık 310 bin tanesi yaya. Ülkemizde de ne yazık ki oldukça yoğun yaya ölümleri var. Tüm Avrupa ülkeleri ortalamasında 100 bin kişide 4.9 yaya hayatını kaybederken, ülkemizde 100 bin kişi de 9.2 kişi hayatını kaybetmekte. Yani Avrupa ülkeleri ortalamasının yaklaşık 2 misli bir kaybımız söz konusu. Bundan sonra her bir sürücümüz aynı zamanda bütün görevlilerimiz görevlerine daha çok dikkat ederek yaya kayıplarının önüne geçmek için böyle bir değişiklik yapıldı" şeklinde konuştu. - BOLU

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