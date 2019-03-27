Bolu'da Orman Yangını
1 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keçikıran köyü yakınlarında ormanlık alan içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında bir dönümlük orman örtüsü zarar gördü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: AA
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Teknik Direktör Açıklaması
Gece Yarısı 4 Katlı Binadan Yükselen Alevler Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
Kadıköy'de İnşaat Halindeki Gökdelende Yangın Çıktı
Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi