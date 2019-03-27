Son Dakika Haberleri: Bolu'da Orman Yangını

Bolu'da Orman Yangını

1 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keçikıran köyü yakınlarında ormanlık alan içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında bir dönümlük orman örtüsü zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel
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