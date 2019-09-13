Son Dakika Haberleri: Bolu'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da orman yangını

37 dakika önce

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu'da orman yangını, System.String[]

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alanhimmetler köyü yakınlarında bulunan bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Örtü yangını ve kısmen de tepe yangını olarak devam eden yangını gören köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ, Kıbrıscık, Seben, Nallıhan ve Beypazarı Orman İşletme Şeflikleri ile Kıbrıscık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Aladağ, Seben, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması: Sipariş üzerine kabine değişikliği yapmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik güvenli bölge açıklaması: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakmak durumunda kalacağız TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 23:23:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]