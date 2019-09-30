Son Dakika Haberleri: Bolu'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da orman yangını

36 dakika önce

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bolu'da orman yangını, System.String[]

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karacalar Köyü Hacı Mahmut Şefliği bölgesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına Sakarya ve Göynük İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.

Çıkan yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

Göynük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz
Soma Holding'in gökdeleni icradan satışa çıkarıldı Robert Mugabe'nin cansız bedenini çelik tabuta koyup üzerine beton döktüler Sakarya'da tabutun içinden bonzai çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 14:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]