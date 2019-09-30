Bolu'da orman yangını
36 dakika önce
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karacalar Köyü Hacı Mahmut Şefliği bölgesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına Sakarya ve Göynük İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.
Çıkan yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.
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