Bolu'da orman yangını - Son Dakika

Bolu'da orman yangını

BOLU'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler ve yayla sakinlerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Karca-Kabak köyü yaylası mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına yayla sakinleri de destek oldu. Bölgede yangın devam ederken, söndürme çalışmaları sürüyor.