Bolu Valisi Kılıç: "8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı" - Son Dakika
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Bolu Valisi Kılıç: "8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı"

30.05.2022 16:44

Bolu Valisi Kılıç: "8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı"BOLU Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bolu Valisi Kılıç: "8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı"

BOLU Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için olay yerine gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, "8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı" dedi.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Demirhanlar köyü mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan arasözler ile Göynük, Mudurnu ve Taşkesti'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Soğutma çalışmaları devam ederken Bolu Valisi Erkan Kılıç, olay yerine geldi. Vali Kılıç, Göynük Kaymakamı Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten bilgi aldı.

"8 hektarlık çam ormanı yandı"

Orman yangını ile ilgili değerlendirmede bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Göynük İlçemize bağlı Demirhanlar Köyü Karalı mevkiinde çıkan orman yangınına valiliğimizin koordinesinde; Göynük Orman İşletme Müdürlüğünden 3 adet arazöz, 1 adet yangın söndürme aracı ve 40 Orman işletme personeli, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden 1 adet arazöz, Göynük Belediyesi'nden 1 adet su tankeri, Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 2 adet itfaiye aracı, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünden 1 adet arazöz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden 1 adet yangın söndürme helikopteri, Demirhanlar, Gürpınar, Hasanlar, Bölücekova ve Ahmetbeyler köylerinden 15 adet su tankeri, Aksa Termik Santralinden 1 adet itfaiye aracı, İM Köse Madencilikten 1 adet kamyon,1 adet dozer, 30 sivil vatandaş, Göynük ilçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma asayiş timi, 3 jandarma trafik timi, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığından jandarma asayiş timi ve 1 jandarma trafik timi, Göynük İlçe Emniyet Müdürlüğünden 2 asayiş timi ve 1 trafik timi ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmiştir. Yangın halen devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda yaklaşık 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli tahkikata başlatılmıştır" dedi.

Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı
Bolu Valisi Kılıç: 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bolu Valisi Kılıç: '8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördü, yangın kontrol altına alındı' - Son Dakika


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