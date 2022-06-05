İhbar üzerine olay yerine yangın ilk müdahale ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının büyümemesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bolu'da orman yangını - Son Dakika

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