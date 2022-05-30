8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI - Son Dakika
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8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

30.05.2022 18:33

Bugün saat 15.00 sıralarında, Bolu'nun Göynük ilçesi Demirhanlar Köyü Karalı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Bolu, Sakarya ve Ankara'dan gelen orman ve itfaiye ekipleri, Çanakkale'den havalanan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Bolu'nun Göynük ilçesi Demirhanlar Köyü Karalı mevkisinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Bolu, Sakarya ve Ankara'dan gelen orman ve itfaiye ekipleri, Çanakkale'den havalanan yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Yangında 8 hektarlık çam ormanı yandı. Bölgeye gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten bilgi aldı. Vali Kılıç yangının kontrol altına alındığını belirterek, Orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale edilmiştir. Yangın halen devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda yaklaşık 8 hektarlık çam ormanının yanarak zarar gördüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili olarak Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli tahkikata başlanılmıştır dedi.

8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI
8 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

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Kaynak: DHA

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