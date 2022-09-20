İddiaya göre, Anadolu Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Jandarma, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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