DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı

BOLU'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyünde 40 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı. Ormanlık alanda yangın söndürme helikopteri ve itfaiye tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Yangın, dün öğle saatlerinde Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyü yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Yangını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ayrıca gün boyu yangın söndürme helikopteri de yangına müdahalede bulundu. Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar görürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, yakın köylere de sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışması yapılarak yangının yeniden alevlenme ihtimalinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan Ortaköy köyü sakinleri de yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes aldı. Köyde yaşayan Ahmet Özkan , "Çok büyük endişe yaşadık. Felaketti. Rüzgarın etkisiyle birden dağıldı. Sabah başlamış. Orada ufak bir duman vardı. Rüzgarla birlikte yayıldı. Yayılınca her taraf yandı. Arka tarafa doğru rüzgar tersine döndü yukarılara gitseydi daha kötü olurdu. Dün tam evleri boşaltacaktık, o anda rüzgar dönünce kurtardı. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalmadık, evde geçirdik." dedi.Yangın haberini aldıktan sonra İstanbul 'dan köydeki evinin durumundan endişe ederek gelen Muhammed Özkan, "Biz geldiğimizde hala devam ediyordu. Evimize yaklaşmış ama sorun yok. Yanan dağlık bölge bizim evimize yakın ama sıçramamış. Gece kendimiz de söndürmeye çalıştık. Bakalım şu anda dumanlar azalırsa İstanbul'a geri dönebiliriz." diye konuştu.Yangını haber alıp Bolu merkezden gelen Ramazan Doğan da, "Bu köylüyüz. Yangını duyunca Bolu'dan geldik. Şu anda kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Evimize sıçrayacak diye korktuk. Buralarda yanık kozalaklar var. Bunları Allah geri çevirmiş. Rüzgar çıkınca alev geri dönmüş. Yerleşim yerlerini kurtarmış Allah." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yanan yerlerin görüntüsü-Köyün görüntüsü- İtfaiye araçları-Yangın söndürme helikopteri-Röportajlar-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN(Bolu),

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Dünyanın en büyük güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan güneş enerji santrali, elektrik üretimine başladı. Tek parsel üzerinde yapılan dünyanın en büyük güneş enerji santrali olma özelliğini taşıyan projenin 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "32 ayda burayı bitireceğiz. Fabrikamızın yıllık panel üretim kapasitesi 500 megawatt. Biz buraya 1300 megawatt panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilowaat saat elektrik üretiyor olacağız. Bu da 2-2,5 milyon insanın elektriğini karşılıyor olacak. Türkiye'nin yaklaşık olarak o tarihteki yıllık tükettiği elektriğin binde birini üretmiş olacağız"dedi.

Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulumuna devam edilen Karapınar Güneş Enerji Santrali toplam 1000 megawatt güce sahip olacak. Karapınar YEKA'da 20 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak 3,5 milyon panelli güneş enerji santralinin 32 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Her ay yaklaşık 104 bin adet panelin kurulumunu yapılacak santralde, bugüne kadar 10 bin 200 panelle, elektrik üretimine başladı

GÜNEŞ OVASI

Projenin tek parsel üzerine kurulan dünyanın en büyük güneş santrali olduğunu belirten Kalyon Holding Enerji Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Şu an da tek parsel üzerinde bir yatırımcı tarafından yapılan dünyanın en büyük güneş santrali alanındayız. Burası bir güneş ovası. 20 milyon metrekarelik bir alan burası. Baktığınız zaman bir ucundan bir ucunu görmeniz imkansız. Boyut çok büyük"dedi.

'PANELLER YÜZDE 75'İN ÜZERİNDE BİR YERLİLİKLE ÜRETİLİYOR'

Santrale takılan güneş panellerinin yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle üretildiğine dikkat çeken Ata, "O dönemin Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ta gerçekten kişisel olarak çok önem verdiği bir proje. Çünkü bu proje Türkiye tarihinin en önemli stratejik projelerinden biri. Birincisi yenilenebilir enerjinin payının artıracak bir girişim bu. Yenilenebilir enerjinin payını artırmak demek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının daha yönetilebilir kılmak demek. İkincisi yenilenebilir enerji teknolojilerini de milli imkanlarla yerli olarak üretilmesini hedefleyen bir proje. Dolayısıyla bu projenin bir parçası olarak fabrika açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız 19 Ağustos'ta yaptı. O fabrikada ürettiğimiz paneller ama ürettiğimiz derken vurgulamak istiyorum; minarelden, madenden, silisyum minarelinden panel üretiyoruz. Yani minareli eritiyoruz, ingot (külçe) üretiyoruz. İngottan waferları ( bir hammaddenin, disk bir plaka şeklinde hazırlanmış hali) kesiyoruz ince dilimleri. O dilimlerden hücreyi üretiyoruz. O hücreyi bir araya getiriyoruz ve gördüğünüz panelleri oluşturuyoruz. Dolayısıyla yüzde 75'in üzerinde bir yerlilikle bu paneller üretildi."diye konuştu.

'ENERJİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI'

Santralde enerji üreteminin de başladığını belirten Ata, "Tabiki 1300 megawatın bitmesini beklemiyoruz. Bittikçe devreye alıyoruz. Bu görmüş olduğunuz alan şu an da enerjilendirilmiş bir alan. 4 megawattlık panel. 10 bin 300 adet, fabrikamızdan gelen panelleri yerleştirdik. Testlerini yaptık. Geçtiğimiz hafta sonuda enerji bakanlığımızın yetkilileri gelerek kabulünü yaptılar. Şu an da bu saha elektrik üretiyor. Milli şebekeye elektriği veriyor."dedi.

'DAHA VERİMLİ PANELLER ÜRETECEĞİZ'

AR-GE çalışmalarının devam ettiğini ve daha verimli panellerin üretimi için çalışıldığını belirten Ata, "YEKA projesi, yenilenebilir enerjinin payını artırmakla kalmıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerini de yerli olarak geliştirilmesini temin ediyor. Orada sadece fabrika yok. AR-GE merkezimiz var. Şuanda 110 personel, 100'ün üzerinde mühendis AR-GE merkezimizde bu panellerin, güneş hücrelerinin daha verimlilerini geliştirmek için çalışıyorlar. Önümüzdeki yıllarda daha verimli paneller üreteceğiz. Daha verimli hücreler üreteceğiz. Hücre teklonojisinin fotovoltaik panel teklonojisini geliştiriyor olacağız. Yenilenebilir enerjinin payının arttırılması sadece ülkemiz açısından değil, insanlık açısından da çok büyük bir adım. Çünkü son yüz yılda özellikle fosil yakıtlarının inanılmaz boyutlarda tüketilmesi sonucu küresel boyutta iklim değişiklikleri,ısınma oldu. Bu görmüş olduğunuz havza eskiden bir göldü. Bulunduğumuz yerde halk 30 yıl önce balık avlıyormuş. Peki neden kurudu? Son 30 yılda buradaki buharlaşma yağışın tam üç katı gerçekleşmiş. Küresel iklim değişikliğinin sonucu. Buda bir ironi. İnsanlığın fosil yakıtlarını inanılmaz boyutlarda kullanmasıyla kuruyan bir göl yatağına biz bugün güney panellerini kurarak bir yerde iklim değişikliğine dur diyoruz. Engellemek için çok büyük bir katkıda bulunuyoruz.'ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİN BİNDE BİRİNİ KARŞILAYACAK'

Projenin 32 ayda tamamlanacağını belirten Murtaza Ata, projenin bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilowaat saat elektrik üretiyor olacağız dedi. Ata, "32 ayda burayı bitireceğiz. Fabrikamızın yıllık panel üretim kapasitesi 500 megawatt. Biz buraya 1300 megawatt panel kuracağız. Dolayısıyla 2023 yılının Mayıs-Haziran ayları gibi tamamı bitmiş olacak. Bittiğinde yılda 2 milyar 600 milyon kilowaat saat elektrik üretiyor olacağız. Buda 2-2,5 milyon insanın elekriğini karşılıyor olacak. Türkiye'nin elektriğinin yaklaşık olarak o tarihteki yıllık tükettiği elektriğin binde birini üretmiş olacağız"şeklinde konuştu.

2 BİN 600 FUTBOL SAHASI

Santrelin uzaydan görülebileceğine de dikkat çeken Murtaza Ata, "Uzaydan görülen insan yapıları vardır. Mesale Çin Seddi gibi. Burası Türkiye'nin uzaydan görülen ilk tesisi olacak. 2 bin 600 tane futbol sahasını buraya sığdırabiliriz"dedi.

Güneşi doğuşundan batışına kadar takip edebilen bir sisteme sahip Karapınar güneş enerji sistemi, böylelikle yüzde 12 daha fazla elektrik üretebilecek. Panellerin iki yüzüde elektrik üretebileceğinden yüzde 5 oranında bir elektrik artışı daha sağlanacak. Santrel faaliye geçitğinde her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt ve karbondioksit salımı da engellenmiş olacak.

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