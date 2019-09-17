Son Dakika Haberleri: Bolu'da, orman yangının 10 dönümlük alan zarar gördü
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Bolu'da, orman yangının 10 dönümlük alan zarar gördü

27 dakika önce

Bolu'da, orman yangının 10 dönümlük alan zarar gördüBolu'ya bağlı Tetemeçele köyündeki orman yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Bolu'da, orman yangının 10 dönümlük alan zarar gördü

Bolu'ya bağlı Tetemeçele köyündeki orman yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Tetemeçele köyü mevkiinde tarlalar arasında bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Köyde yaşayan vatandaşlar ormanlık alandan yükselen dumanları görünce, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Bolu ve Mengen Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Örtü yangını olarak görülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Yangında bazı ağaçlar da tamamen yandı. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine gelen Bağışlar köyü muhtarı Murat Yavuz, "Yangın şu an kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yaklaşık 10 dönümlük arazi yandı" ifadelerini kullandı.

Bolu'da, orman yangının 10 dönümlük alan zarar gördü

Tetemeçele, İtfaiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:56 Kaynak: DHA
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