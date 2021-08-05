BOLU'DA ORMAN YOLLARI ŞERİTLE KAPATILDI - Son Dakika

YÜZDE 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da, yangınlara karşı önlemler artırıldı. Ormanlara girişin ve ateş yakılarak piknik yapmanın yasaklandığı kentte, yerleşim alanı olmayan ormanlık alanlara giden yollar ise şerit çekilerek kapatıldı.

Yurdun güneyinde devam eden orman yangınlarının ardından pazartesi günü Bolu Valiliği tarafından ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Kararın ardından orman alanlarında yeni önlemler alındı. Hafta sonu öncesi yerleşim yerlerine gitmeyen orman yolları, şerit çekilerek kapatıldı. Ayrıca jandarma ekipleri de ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı.

CAM ŞİŞELER TEHLİKE SAÇIYOR

Ateş yakarak piknik yapmanın da yasaklandığı kentte, ormanlık alanlardaki cam şişeler ise tehlike saçıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Bolu'da cam şişeler, ormanı yakma riski oluşturuyor. Sarıalan bölgesi yakınlarında bulunan Kındıra köyü muhtarlığı da yol kenarındaki ormanlık alanlara 'Lütfen duyarlı olalım, çöplerimizi doğaya bırakmayalım' yazılı tabelalar yerleştirdi. Tabela yakınlarına atılan onlarca cam şişe ve çöp ise dikkat çekti.