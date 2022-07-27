Olaya çok üzüldüğünü anlatan Ayşe Ayçiçek, "İçeri girdiğimde benim sesime dağıldılar. Koyunlardan 1'isi yatıyordu. Birkaç tanesini parçalamışlar" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da köpek saldırısında 2 koyun öldü, 6'sı yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.