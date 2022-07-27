Bolu'da köpek saldırısında 2 koyun öldü, 6'sı yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da köpek saldırısında 2 koyun öldü, 6'sı yaralandı

27.07.2022 14:27
Bolu'da köpek saldırısında 2 koyun öldü, 6'sı yaralandı

BOLU'da, ormandan geldiği belirtilen başıboş köpekler, tellerle çevrili alandaki koyunlara saldırıp, 2'sini öldürdü, 6'sını ise yaraladı.

BOLU'da, ormandan geldiği belirtilen başıboş köpekler, tellerle çevrili alandaki koyunlara saldırıp, 2'sini öldürdü, 6'sını ise yaraladı.

Merkeze bağlı Yumrukaya köyünde önceki gün, başıboş köpekler Ayşe Ayçiçek'e (55) ait koyunların beslendiği alana, tellerin altından toprağı kazarak girdi. Köpeklerin saldırdığı 29 koyundan 2'si öldü, 6'sı ise yaralandı.

Olaya çok üzüldüğünü anlatan Ayşe Ayçiçek, "İçeri girdiğimde benim sesime dağıldılar. Koyunlardan 1'isi yatıyordu. Birkaç tanesini parçalamışlar" dedi.

Veteriner çağıracak maddi güçleri olmadığından yaralı 6 koyunu kendi imkanlarıyla tedavi ettiklerini belirten aile, hayvanlara saldıran köpeklerin bulunup gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.


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Bolu'da köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu, 6'sı yaralandı Bolu'da köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu, 6'sı yaralandı Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu Kurt saldırısında 3 koyun telef oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da köpek saldırısında 2 koyun öldü, 6'sı yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da köpek saldırısında 2 koyun öldü, 6'sı yaralandı - Son Dakika
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