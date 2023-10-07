Bolu'da ormanlık alanda bantlanmış poşet içinden köpek ölüsü çıktı - Son Dakika

Bolu'da ormanlık alanda bantlanmış poşet içinden köpek ölüsü çıktı

Bolu\'da ormanlık alanda bantlanmış poşet içinden köpek ölüsü çıktı
Son Güncelleme: 07.10.2023 17:51

Gölköy mesire alanında bulunan bir siyah poşetten köpek ölüsü çıktı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Bolu'da ormanlık alanda bantlanmış poşet içinden köpek ölüsü çıktı.

Gölköy mesire alanına gelenler, koli bandıyla sarılı siyah poşetten gelen koku üzerine polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, poşeti açtı.

Poşetin içinden köpek ölüsü çıktı.

Köpek ölüsü, otopsi yapılmak üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürülerken, olayı gerçekleştiren kişi ya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Bolu, Suç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bolu'da ormanlık alanda bantlanmış poşet içinden köpek ölüsü çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da ormanlık alanda bantlanmış poşet içinden köpek ölüsü çıktı - Son Dakika
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