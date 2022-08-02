Ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü - Son Dakika
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Ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü

02.08.2022 18:05

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını, trafik ekipleri yangın söndürme tüpüyle büyümeden söndürdü.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını, trafik ekipleri yangın söndürme tüpüyle büyümeden söndürdü.

D-100 kara yolu üzerindeki Köroğlu Bölge Trafik İstasyonuna yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden trafik ekipleri ve vatandaşlar, bölgeye gitti. Vatandaşlar, yangını ilk etapta çam dallarıyla söndürmeye çalıştı.

Trafik ekipleri, yangın söndürme tüpüyle yangını büyümeden söndürdü.

YORUMLAR
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YOL KENARINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINI TRAFİK POLİSLERİ SÖNDÜRDÜ YOL KENARINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINI TRAFİK POLİSLERİ SÖNDÜRDÜ Bolu'da Çıkan Orman Yangınını Trafik Polisleri ve Vatandaşlar Büyümeden Söndürdü Bolu'da Çıkan Orman Yangınını Trafik Polisleri ve Vatandaşlar Büyümeden Söndürdü
Kaynak: AA

Köroğlu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü - Son Dakika
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