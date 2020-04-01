Son Dakika › Güncel › Bolu'da, ormanlık alanda heyelan meydana geldi - Son Dakika
Bolu'da, ormanlık alanda heyelan meydana geldi
6 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karların erimesi ile beraber ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde karların erimesi ile beraber ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Sarpuncuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün yakınlarında bulunan ormanlık alanda, karların da erimeye başlaması ile beraber heyelan meydana geldi. Heyelan büyük bir gürültüye neden olurken, sesleri duyan köylüler büyük bir korku yaşadı.
Heyelan sonrasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bazı köylülerin evlerinde maddi hasar meydana geldi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı