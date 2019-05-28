Bolu'da orta okul öğrencileri resim sergisi açtı

Bolu'da orta okul öğrencileri resim sergisi açtı.

Bolu'da orta okul öğrencileri resim sergisi açtı.

Canip Baysal Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, yıl boyunca görsel sanatlar dersi kapsamında yaptıkları resimlerle sergi hazırladı.

İlde bulunan bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, öğretmenler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğrenciler tarafından çeşitli resim teknikleri kullanılarak yapılan 50'den fazla resmin yer aldığı sergi, 2 gün açık kalacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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