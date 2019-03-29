Bolu'da Örtü Yangını
51 dakika önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ormanpınar köyü yakınında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını başladı.
İhbar üzerine olay yerine, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü
ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:21 Kaynak: AA
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