Son Dakika Haberleri: Bolu'da Örtü Yangını

Bolu'da Örtü Yangını

51 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da Örtü Yangını, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ormanpınar köyü yakınında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını başladı.

İhbar üzerine olay yerine, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Mudurnu, İtfaiye, Bolu, Güncel
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