Bolu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika

Bolu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

7 saat önce

Bolu'da, İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.

Bolu'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı, System.String[]

Bolu'da, İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde, farkındalık oluşturmak amacıyla otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı.


Valilik binasında yapılan toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Fırat, ilgili resmi kurumların temsilcileri ile otobüs ve yük taşımacılığı yapan firmaların temsilcileri katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Türkiye genelinde 81 ilde farkındalık oluşturmak amacıyla kara yollarındaki güvenlik tedbirleriyle ilgili önemli bir toplantıda bir araya geldiklerini belirterek, "Bizler burada Türkiye'nin en işlek güzergahlarının geçtiği bir ilin gerek şirketleri olsun gerek sürücüleri olsun gerekse bunların kontrol etme sorumluluğu olanlar olarak buluşup, fikir alış verişi yapıp bazı istirhamlarımızı sizlere iletelim istedik. İnsanlarımızın sağ selamet, umutla varmak istedikleri yere varabilmeleri için elimizden gelen gayreti hep beraber yapacağız" dedi.


Bolu Valisi Ahmet Ümit'in konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunumda, sürücü yorgunluğu, yorgunluk kavramı, araçlar için zorunluluklar, sürücüler için zorunluluklar, hıza bağlı riskler, yakıt güvenliği, emniyetin yaptığı denetimler, Bolu'da otobüslerin karıştığı kazaların istatistik bilgileri ile yaşanan kazalar ile ilgili video gösterimi yer aldı.


Kazaların önlenmesine yönelik toplantıda sunulan fikir ve görüşlerin ardından katılımcılar da memnuniyetlerini ifade ettiler. - BOLU

İçişleri Bakanlığı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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