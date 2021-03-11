Bolu'da otobüsler tam kapasite hizmet verecek - Son Dakika

Bolu'da korona virüs tedbirleri kapsamında yarı kapasiteyle çalışan otobüslerin normal kapasitede yolcu taşımasına karar verildi.

Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yeni kararların alınması için Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandı. Yolcu otobüsleri kapasitesi ile terminal ve gar binalarında bulunan yeme içme yerleriyle ilgili alınan kararları ardından valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Kontrollü normalleşme dönemine girildiğinin belirtildiği açıklamada, otobüslerin tam kapasiteye geçtiği söylenerek, "Salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem taşıyan ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla, ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilmesine karar verildi" denildi.

Yapılan açıklamada terminal ve gar binalarındaki yeme içme yerleriyle ilgili kararda ise "İlimiz risk gruplandırmasında çok yüksek risk grubuna girmediği sürece terminal ve gar binalarında bulunan yeme içme yerlerinin, aynı rehberde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla getirilen açılış kapanış saatlerine bağlı olmaksızın, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun faaliyet göstermeleri kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı. - BOLU