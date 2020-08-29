Bolu'da otobüsün çarptığı yaralı kartal tedavi ediliyor - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otobüsün çarpması sonucu yaralanan kartal, tedavi altına alındı.
Ankara istikametine seyreden yolcu otobüsü, Bolu Dağı Tüneli yakınlarında bir kartala çarptı.
Aracı emniyet şeridine park eden sürücü, yaralanan kuşu alarak Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne getirdi.
Haber verilmesi üzerine terminale gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı kartalı veteriner hekime götürdü.
Kartal, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 14:03 - Kaynak: AA
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