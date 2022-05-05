Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

05.05.2022 18:13
Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bolu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Bolu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu- D-100 kara yolu bağlantı kavşağında S.Y. idaresindeki 81 BZ 056 plakalı otomobil ile G.Ç. yönetimindeki 34 KE 1651 plakalı cip çarpıştı.

Trafik kazasında otomobil sürücüsü ile oğlu M.E.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

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Anadolu Otoyolu, Otomobil, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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