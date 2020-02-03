Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
6 saat önce
Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:04 Kaynak: AA
Bolu'nun Mengen ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Mengen istikametine seyreden Tayyip Şeyhan'ın kullandığı 06 ETV 14 plakalı otomobil, Mengen Dörtyol kavşağında Ali Çakır idaresindeki 14 GD 039 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mert Bilge yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
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