Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Bolu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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