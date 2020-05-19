Bolu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlü Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden Ersin M. idaresindeki 14 EN 525 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda önünde seyreden Selami Y. yönetimindeki BK 395 plakalı minibüsle çarpıştı.

Bolu 'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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