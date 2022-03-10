Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

10.03.2022 10:21

Bolu'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Bolu'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

D-100 kara yolundan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi istikametine seyreden Hülya Y. idaresindeki 14 DA 811 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeritte ilerleyen Ümit E. yönetimindeki 14 T 1006 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, Hülya Y. ile oğlu ve taksi şoförü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Otomobil, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:30 Almanlar Türk SİHA'ları hakkında konuştu: Umudun silahı
10:24 Teknik servis adı altında telefon hırsızlığı mı başladı? Eskişehir'de yaşayan genç kız 40 gündür telefonuna ulaşamıyor
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
09:47 Türk çay demleme yöntemi dünyada merak konusu oldu, herkes nasıl yapıldığını araştırıyor
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 10:50:54. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement